شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بفعل تصاعد المخاطر الجيوسياسية حول إيران ، خاصة بعد تهديد طهران بزيادة تخصيب اليورانيوم فوق السقف المحدد ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 12:35بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.90$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.52$،وسجل أعلى مستوي 58.16$ ،وأدنى مستوي 57.33$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 64.44$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.78$ ،وسجل أعلى مستوي 64.72$ ،وأدنى مستوي 63.78$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.35% ،وانخفض عقود برنت بنسبة 0.8 % ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد بيانات يابانية ضعيفة جددت مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

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هددت إيران يوم الاثنين بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المعطلة وزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% ،فى خطوة قد تمثل اختراقا للاتفاق النووي المبرم عام 2015 ،والذي تخلت عنه الولايات المتحدة العام الماضي.

وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران ،وجدت الجمهورية الإيرانية أن الفوائد التي كانت من المفترض أن تحصل عليها من الاتفاق قد تقلصت بشدة وأصبحت دون جدوى حاليا.

ولذلك زادت التوترات الجيوسياسية على نطاق واسع بين الولايات المتحدة وإيران ، خاصة بعدما أسقطت طهران طائرة أمريكية بدون طيار فوق الخليج ،أعقبت اتهام واشنطن لطهران بالوقف وراء الهجمات على ناقلتين نفط فى خليج عمان.

وتصاعد التوترات فى منطقة الخليج العربي يهدد بتعطل إمدادات النفط من أكبر منطقة منتجة له فى العالم ،وهو ما تحاول القوي العالمية حاليا تفدي وقوع هذا الأمر.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.