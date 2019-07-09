شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع قبيل خطاب"جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية بعد بيانات الوظائف القوية فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل انطلاق خطاب هام لجيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.25 % إلى مستوى 97.59نقطة الأعلى منذ 19 حزيران/يونيو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.38 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.36 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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أعلن الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة عن إضافة وظائف جديدة بحوالي 224 ألف فى حزيران/يونيو من 72 ألف فى أيار/مايو ، لتتجاوز توقعات الخبراء إضافة 162 ألف ، قلصت تلك البيانات من الشكوك تجاه ضعف مسار نمو أكبر اقتصاد بالعالم.

وقلصت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء خفض كبير فى أسعار الفائدة خلال هذا العام ،حيث من المرجح حتى الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع هذا الشهر.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، تحديدا بحلول الساعة 12:45 جرينتش خطاب "جيروم باول" ضمن أحد فعاليات الاحتياطي الاتحادي فى مدنية بوسطن ، ومن المنتظر أن يتضمن الخطاب أدلة جديدة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.