شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة قرب أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقت بالأمس ، لتقترب مجددا من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى هبوط أسعار النحاس.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.3% حتى الساعة 10:05 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 14.97$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.02$،وسجلت الأعلى عند 15.08$ ،والأدنى عند 14.93$.

حققت الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 14.88$ للأوقية.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 97.59 نقطة ،عاكسا استمرار الأداء القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يضغط سلبا على أسعار الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية.

يأتي هذا الصعود قبيل تصريحات "جيروم باول" محافظ البنك الفيدرالي بحلول الساعة 12:45 جرينتش، والتي سوف توفر أدلة جديدة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

انخفضت أسعار النحاس بأكثر من 1.2% ، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتقود هبوط معظم المعادن الصناعية ، فى ظل مخاوف حيال ضعف مستويات الطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم".