شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها بعد تحذير "باسف" وهبوط "دويتشه" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، بعدما قوض تحذير بشأن الأرباح من شركة الكيماويات العملاقة "باسف" معنويات المستثمرين ، بالتزامن مع استمرار هبوط سهم "دويتشه بنك" بعد الإعلان عن هيكلة ضخمة فى أحد أكبر البنوك الاستثمارية فى ألمانيا.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:21 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية عل التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى عام.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدرت شركات المواد الكيميائية قائمة الشركات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 2.0% ،وتلتها أسهم شركات صناعة السيارات.

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حذرت شركة "باسف" لصناعة الكيماويات فى ألمانيا يوم الثلاثاء من أن أرباحها ستنخفض عن التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام ،وحذرت من التباطؤ فى قطاع السيارات ، وانخفض سهم الشركة بحوالي 6%.

انخفض سهم دويتشه بنك بأكثر من 1.5% ، مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، بعد انخفاضه بنسبة 5.4% بالأمس بعد شروع أحد أكبر البنوك الاستثمارية فى ألمانيا فى خفض 18 ألف وظيفة ضمن خطة هيكلة ضخمة بتكلفة 7.4 مليار يورو.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس أكثر من 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بأقل من 0.1%.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت مستوي قياسي جديد عند 2,995.84 نقطة.