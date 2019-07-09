شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع والأنظار على تعليقات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل صعود الدولار الأمريكي المستمر مقابل سلة من العملات العالمية ، يأتي هذا فى الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين تعليقات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.4% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,389.47$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,395.17$،وسجلت أعلى مستوي 1,396.45$ ، وأدنى مستوي 1,385.76$ الأدنى فى أسبوع.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ،وتباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 97.59 نقطة ،عاكسا استمرار الصعود القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بعد بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو ، والتي جاءت بأفضل كثيرا من التوقعات ، الأمر الذي قلص من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء خفض كبير فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا اجتماع هذا الشهر أو خلال الاجتماعات المتبقية هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،تحديدا بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش خطاب "جيروم باول" خلال حدث يستضيفه الاحتياطي الاتحادي فى مدينة بوسطن.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.17 طن متري ، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي لينزل الإجمالي إلى 795.8 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 27 حزيران/يونيو الماضي.