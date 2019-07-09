شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بفعل تصاعد المخاطر الجيوسياسية حول إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء بفعل تصاعد المخاطر الجيوسياسية حول إيران ، خاصة بعد تهديد طهران بزيادة تخصيب اليورانيوم فوق السقف المحدد ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ،ويكبح المكاسب استمرار مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على الوقود.

بحلول الساعة 09:50بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.52$،وسجل أعلى مستوي 57.96$ ،وأدنى مستوي 57.33$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 64.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.78$ ،وسجل أعلى مستوي 64.56$ ،وأدنى مستوي 63.78$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.35% ،وانخفض عقود برنت بنسبة 0.8 % ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد بيانات يابانية ضعيفة جددت مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

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هددت إيران يوم الاثنين بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المعطلة وزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% ،فى خطوة قد تمثل اختراقا للاتفاق النووي المبرم عام 2015 ،والذي تخلت عنه الولايات المتحدة العام الماضي.

وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران ،وجدت الجمهورية الإيرانية أن الفوائد التي كانت من المفترض أن تحصل عليها من الاتفاق قد تقلصت بشدة وأصبحت دون جدوى حاليا.

وزادت التوترات الجيوسياسية على نطاق واسع بين الولايات المتحدة وإيران ، خاصة بعدما أسقطت طهران طائرة أمريكية بدون طيار فوق الخليج ،أعقبت اتهام واشنطن لطهران بالوقف وراء الهجمات على ناقلتين نفط فى خليج عمان.

وتصاعد التوترات فى منطقة الخليج العربي يهدد بتعطل إمدادات النفط من أكبر منطقة منتجة له فى العالم ،وهو ما تحاول القوي العالمية حاليا تفدي وقوع هذا الأمر.

من ناحية أخرى،وفى ظل توالي المؤشرات الاقتصادية الضعيفة من معظم أنحاء العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري ،تزداد مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي ،الأمر الذي دفع معظم الوكالات والمؤسسات الدولية إلى خفض توقعات نمو الطلب على النفط خلال هذا العام.