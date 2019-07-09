شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يسجل الأعلى فى أسبوعين بعد تجاوز 12,000$ مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء أعلى مستوى فى أسبوعين ، لتواصل مكاسبها القوية لليوم الرابع على التوالي ، بعد النجاح فى تجاوز مستويات 12,000$ مرة أخرى ، ليصبح الطريق ممهدا حاليا أمام إعادة ملامسة أعلى مستوى فى 17 شهرا ، مع استمرار الطلب القوي من مستثمري المؤسسات ،ونشاط ملحوظ من قبل مستثمري التجزئة.

وبحلول الساعة 08:25بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول12,629$ بارتفاع قدره 330$ بنسبة 2.7%،حيث سعر الافتتاح عند 12,299$،وسجلت أعلى مستوي عند 12,883$ الأعلى منذ 27 حزيران/يونيو الماضي ،وأدنى سعر عند 12,238$.

أضاف "البتكوين" يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 7.15% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، منهيا التعاملات أعلى مستويات 12,000$ لكل وحدة بتكوين.

وحققت أكبر عملة رقمية فى العالم"البتكوين" الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 6.6% ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، مع توقف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 17 شهرا عند 13,880$ المسجل الأسبوع السابق.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بنحو 10 مليار$ إلى إجمالي 355 مليار$ ،مع صعود معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

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قفزت هيمنة "البتكوين" على التداولات فى سوق التشفير يوم الثلاثاء إلى 64% ، والذي يعد أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2017،وبلغت القيمة السوقية لشركة البتكوين 227 مليار$ من القيمة الإجمالية للسوق عند 355 مليار$.

حيث يقود البتكوين الارتفاعات الحالية فى السوق ، بفضل الطلب الاستثماري القوي من قبل مستثمري المؤسسات ، مع نشاط ملحوظ لمستثمري التجزئة فى الوقت الحالي.

قال "مارك يوسكو" المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مورجان كريك مانجمنت لتليفزيون سي إن بي سي ،أعتقد أننا فى موجة صعود جديدة محتمل أن تأخذنا إلى مستويات 30,000$ قبل حدوث تصحيح أخر بسيط ،وأن الطريق إلى 100,000$ بحلول عام 2021 سيكون من السهل حقا تحقيقه.

وقال " مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال الأسبوع الماضي إنه لن يبيع البتكوين فى المرة القادمة التي يصل فيها إلى 14,000$ ، متوقعا خطوة الصعود التالية ستكون إلى 20,000$.

استبعد مايك أن يصل سعر البتكوين لأعلى مستوياته على الإطلاق بصورة عاجلة ، وتوقع حدوث ذلك خلال منتصف أو نهاية الربع الرابع من هذا العام.