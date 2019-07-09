شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للأعلى له في ستة أسابيع أمام نظيره الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى له منذ 31 من أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:14 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 108.77 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.72 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 108.90، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.68.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر متوسط الأجور والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 0.3% في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 0.6%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف تباطؤ النمو إلى 2.3% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 2.6%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لتقديم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.51 مليون مقابل 7.44 مليون في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد والذي من المقرر أن يلقي الكلمة الافتتاحية في اجتماع المنتدى الرسمي للنقدية والمؤسسات المالية في سانت لويس، ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس والذي من المرتقب أن يتحدث عن اختبار الإجهاد في الحدث الذي يستضيفه بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي.