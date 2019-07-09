شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يكتسي باللون الأخضر -تحليل صباحي- 09-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاثنين، حيث انهى تداولاته عند مستوى 5010 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 5050 نقطة، وهو المستوى الذي يجب على المؤشر تجاوزه لمواصلة ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 5150 نقطة. لذلك نوصي بمراقبة المؤشر خلال الايام القادمة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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