شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 09-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 2656 نقطة، في ظل تدني كمية التداول، ومازال المؤشر يشهد أداء متذبذب في الاجل القصير ما بين مستوى 2600 نقطة ومستوى 2680 نقطة، ونتوقع ان يستمر هذا التذبذب خلال الأيام والاسابيع القادمة حتى اختراق احدهم. لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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