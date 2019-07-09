شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 09-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 10442 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق المؤشر اسفل القناة الصاعدة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر خسائره للوصول لمستوى الدعم 10350 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10550 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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