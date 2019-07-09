شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 19 من حزيران/يونيو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الإيطالي ونظيره الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1216 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1214 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1219، بينما حقق الأدنى له عند 1.1210.

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هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مبيعات التجزئة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك عقب قرار بروكسل بوقف الإجراءات المضادة ضد روما، وعلى أعتاب اجتماع كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه مع وزير ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستيفين باركلي ضمن محادثات الطرفين حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لتقديم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.51 مليون مقابل 7.44 مليون في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد والذي من المقرر أن يلقي الكلمة الافتتاحية في اجتماع المنتدى الرسمي للنقدية والمؤسسات المالية في سانت لويس، ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس والذي من المرتقب أن يتحدث عن اختبار الإجهاد في الحدث الذي يستضيفه بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي.