شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط متغاضية عن ارتفاع مؤشرات الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال عمل الأسواق على تسعير فرص احتدام النزاع السياسي بين واشنطون وطهران، والتوقعات بضعف النمو الاقتصادي العالمي والذي قد يلقي بظلاله على معدلات الطلب العالمي على النفط الخام خلال الفترة المقبلة.

وفي تمام الساعة 04:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس "نيمكس" 0.17% لتتداول عند مستويات 57.46$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.56$ للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.22% لتتداول عند 63.97$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.81$ للبرميل، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.02% إلى مستويات 97.41 مقارنة بالافتتاحية عند 97.38.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لتقديم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.51 مليون مقابل 7.44 مليون في نيسان/أبريل الماضي.

على الصعيد الأخر، تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تهديد إيران بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم إلى 20% في خطوة تخالف البنود الأساسية للاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل أن تعيد عقوباتها الاقتصادية على طهران مؤخراً، الأمر الذي قد عزز قلق الأسواق من احتدام الصراع القائم بين واشنطون وطهران عقب فترة من التوترات اقتربت من توجيه الولايات المتحدة لضربة جوية إلى إيران الشهر الماضي.

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وفي المقابل، لا تزال أسعار النفط مثقلة بضعف التطلعات العالمية لوتيرة النمو الاقتصادي العالمي، الأمر الذي دفع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2020 في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونود الإشارة، لكون أسعار النفط تراجعت الثلاثاء الماضي بأكثر من 4% لتعكس أسوء أداء يومي لها في أكثر من شهر ’آنذاك، وذلك في أعقاب فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) ضمن اجتماعات منظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارج المنظمة في فيينا، وذلك عقب تمديد أجل اتفاق خفض الإنتاج لأمد فاق التوقعات، الأمر الذي عزز قلق الأسواق حيال التحديات التي تواجه مستقبل الطلب العالمي على النفط.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الأربعاء الماضي قبل عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 5 منصات إلى إجمالي 788 منصة خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من تموز/يوليو.

ونود الإشارة، لكون إنتاج الولايات المتحدة من النفط ارتفع في أخر أسابيع الشهر الماضي بواقع 100 ألف برميل يومياً في أول زيادة أسبوعية خلال شهر إلى 12.2 مليون برميل يومياً ليقترب من المستوى القياسي الذي حققه في وقت سابق من هذا العام عند 12.4 مليون برميل يومياً.