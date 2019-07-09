شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب دون حاجز 1,400$ للأونصة مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى لها منذ 25 من حزيران/يونيو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 14 من أيار/مايو من 2013، وذلك وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:47 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس 0.06% لتتداول حالياً عند 1,397.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,397.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,400.00$ للأونصة، وذلك وسط ارتفع مؤشر الدولار 0.01% إلى 97.39 مقارنة بالافتتاحية عند 97.38.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لتقديم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.51 مليون مقابل 7.44 مليون في نيسان/أبريل الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر حزيران/يونيو والتي أظهرت الجمعة الماضية ارتفاع معدلات البطالة من الأدنى لها في 49 عام إلى 3.7% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 3.6%، بينما أوضحت قراءة متوسط الدخل في الساعة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.3%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا الجمعة أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف في القطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 224 ألف مقابل 72 ألف في أيار/مايو، الأمر الذي حد من فرص خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح القادم وأثقل على التوقعات بخفضها ما بين 25 إلى 50 نقطة أساس، لتعد التوقعات حالياً تشير إلى خفض 25 نقطة أساس فقط أو تأجيل خطوة خفضها لحين أشعار أخر.

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وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد والذي من المقرر أن يلقي الكلمة الافتتاحية في اجتماع المنتدى الرسمي للنقدية والمؤسسات المالية في سانت لويس، ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس والذي من المرتقب أن يتحدث عن اختبار الإجهاد في الحدث الذي يستضيفه بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لإدلاء محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول غداً الأربعاء للنصف الأول من شهادة النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وذلك قبل أن يلقي بعد غد الخميس بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في واشنطون، وسط ترقب المستثمرين لأي تلميحات حيال مستقبل السياسة النقدية التي قد يتبنها الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً.

كما يترقب المستثمرين أيضا غداً الأربعاء للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 18-19 حزيران/يونيو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي مع كشفهم آنذاك عن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية قد أسقطت الشهر الماضي كلمة "صبور" من بيانها وأضافت "سنتصرف حسب الاقتضاء" للحفاظ على الاقتصاد، الأمر الذي عكس آنذاك فتح المجال لخفض محتمل في الفائدة على الأموال الفيدرالية لاحقاً، وبالأخص أن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال أسعار الفائدة أوضحت أن ثمانية أعضاء يرون تخفضاً خلال العام الجاري، مع العلم أن متوسط التوقعات لم يعكس أي تخفيض هذا العام، وإنما العام المقبل 2020.

وأفاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية في واشنطون، أن بعض صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن القضية لسياسة نقدية ميسرة قد تعززت، مع تأكيده على أن اللجنة ستواصل مراقبة التطورات والبيانات الاقتصادية عن كثب خلال الفترة المقبلة لتحديد مستقبل السياسة النقدية اعتماداً على تلك التطورات والبيانات.

ونود الإشارة، لكون باول نوه في مطلع هذا الشهر لكون توقعات الأسواق الموسعة باحتمالية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية ليس بالضرورة تحقيقها، مما حد آنذاك من فرص خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في 30-31 من تموز/يوليو، واتسع تراجع توقعات الأسواق بخفضها الجمعة الماضية مع إضافة الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي وظائف فاقت التوقعات.