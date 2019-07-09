شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب - تحليل صباحي - 09-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع بصورة طفيفة مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد ، محققاً أرباحا جديدة بلغت نسبتها 0.16% بما يعادل 10.59 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 6502.33 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6860.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6400.00 ومستوى المقاومة 6800.00 .
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