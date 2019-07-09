شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح منخفضة بفعل مخاوف من تداعيات الحرب التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الثلاثاء، متأثرة سلبا بفعل مخاوف بشان أثر النزاع التجارى الممتد منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين على أرباح الشركات، وكذلك تقلص التوقعات بإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 81.02 نقطة أو 0.30% عند الفتح إلى 26725.12 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 10.43 نقطة أو 0.35% إلى 2965.52 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 36.97 نقطة أو 0.46 % إلى 8061.41 نقطة.