شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاق ضخ مؤسسة التمويل الدولية استثمار جديد بـ30 مليون دولار بشركة "إيديتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، توقيع مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اتفاق استثمارى بقيمة 30 مليون دولار مع شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» الرائدة في تصنيع الأغذية الخفيفة في مصر بهدف تعزيز عملياتها ودعم أنشطة الاستثمار عبر الحدود وخلق فرص العمل.

وقام بالتوقيع كل من وليد لبدى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وهانى برزي، رئيس مجلس ادارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وسيساعد هذا التمويل شركة «إيديتا» فى التوسع محليًا في مصر عبر إطلاق خطوط إنتاج جديدة ودعم عمليات محتملة من الاستحواذ على شركات جديدة في القطاع، ومن المتوقع أن يساعد الاستثمار في خلق ما يصل إلى الفين فرصة عمل جديدة في مصر ودعم تطوير قطاع الصناعات الغذائية فى البلاد.

وقالت الوزارة "نرحب بهذا الاستثمار الذى قدمته مؤسسة التمويل الدولية إلى قطاع الأعمال التجارية الزراعية الذي يتمتع بدور حيوي في مصر، إذ يأتي هذا الاستثمار دعمًا لجهود الحكومة الرامية إلى تشجيع نمو القطاع الخاص والمساعدة في خلق فرص عمل للمصريين في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت الوزارة، أن هذه الشركة أول الشركات التى ستسفيد من تعديلات قانون الاستثمار فى ظل قيامها بالتوسع فى استثماراتها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا التعديل سيؤدى إلى زيادة فى حجم الاستثمار الاجنبى المباشر خلال الفترة المقبلة مع قيام شركات حالية بالتوسع فى استثماراتها.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على قيام المؤسسات الدولية بدعم استثمارات القطاع الخاص نظرا لدورها فى المساهمة فى توسع الشركات منها شركة ايديتا التى تقوم بالتصدير بنحو 300 مليون جنيه وسيساهم هذا التوسع الجديد فى زيادة صادرات الشركة خارج مصر.

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وقال وليد لبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: "إن قطاع الصناعات الغذائية يشكل جزءًا هامًا من الاقتصاد المصري، وإن شركات القطاع الخاص مثل «إيديتا» دليل حاضر على إمكانات القطاع فيما يتعلق بخلق فرص العمل في مناطق مثل صعيد مصر، حيث تشتد الحاجة إلى الفرص الاقتصادية".

وأكد وليد لبدي، التزام مؤسسة التمويل الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث إن اتفاقية اليوم ستساهم في تحقيق مستهدفات البرنامج من دعم النمو وتشغيل العمالة وزيادة الصادرات.

وأوضح أن هذا الاستثمار يأتى ضمن إطار استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر لدعم خلق فرص العمل سعيًا منها لخفض معدل البطالة، فضلًا عن تعزيز النمو الشامل للقطاع الخاص، ولا سيما في صعيد مصر حيث تعمل «إيديتا»، وبالإضافة إلى ذلك، يشكل هذا الاستثمار جزءًا من الإستراتيجية الأوسع لمؤسسة التمويل الدولية الرامية إلى دعم الاستثمارات بين البلدان النامية عبر مساعدة الشركات المحلية على التوسع في المنطقة.

ومن جانبه، قال هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة «إيديتا»: "سيدعم هذا الاستثمار خطة الشركة لتوسيع أعمالها وعمليات الاستحواذ المحتملة في قطاع الأغذية والمشروبات، الأمر الذى سيساعدنا فى تلبية الطلب المتزايد على الأغذية الجاهزة الآمنة والصحية في المنطقة".

وأضاف أن اتفاقية اليوم ستساهم في تحقيق نقلة في أعمال الشركة، وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة ضاعف فرص النمو والتصدير للشركة، واتفاقية اليوم تتماشى مع استراتيجية الشركة حيث تضيف لطاقتها الإنتاجية وتزيد من خطوط الإنتاج.