شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية ترسى عقودا بـ 18مليار دولار لزيادة طاقة إنتاج حقلى المرجان والبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أرامكو السعودية فى بيان إنها أرست 34 عقدا بقيمة إجمالية 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات فى حقلى المرجان والبرى النفطيين. وأضاف البيان أن أرامكو تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يوميا من الخام العربى و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا. وتابع أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط فى أرامكو تبلغ حاليا 12 مليون برميل يوميا.

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