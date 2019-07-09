شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التنظيم والإدارة": الانتهاء من معايير ترقيات الموظفين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن الجهاز يعكف حالياً على الانتهاء من تحديد وإصدار المعايير والقواعد التنظيمية لحركة ترقيات موظفى الدولة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف "الشيخ" فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن كل وزارة وجهة حكومية هى التى ستتولى فيما بعد حصر أعداد الموظفين لديها مستحقى الترقية على أساس تلك المعايير التى سيحددها الجهاز.

وأشار رئيس جهاز التنظيم والإدارة إلى أنه لأول مرة سينتهى ما يسمى بالرسوب الوظيفى، وذلك بعدما أتاحت الضوابط الجديدة بقانون الخدمة المدنية، الترقيات الوجوبية لتسكين الموظفين على الدرجة الوظيفية الأعلى بعد مضى المدة البينية اللازمة للترقى "3 سنوات" مع الاحتفاظ بالأقدمية حتى لو كانت يوم.

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وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أصدر خلال شهر يونيو الماضى القرار رقم 65 لسنة 2019، بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث نص القرار على أن يحدد المستوى الوظيفى لكل موظف وأقدميته طبقا للوضع فى 2/11/2016 استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية فى المستوى الوظيفى بعد التسكين.

كما أطلق الجهاز موقع إلكترونى فى 20 يونيو الماضى، يمكن من خلاله موظفى الجهاز الإدارى للدولة والبالغ عددهم نحو 5.2 مليون موظف، الاستفسار عن مدى استحقاقهم للترقيات والعلاوات، والتى بدأ تطبيقها من 1 يوليو الجارى، فيما تشير عدد مرات الدخول على هذا الموقع التى سجلها جهاز التنظيم والإدارة حتى الآن والبالغة 8 ملايين مرة كما هو مذكور عالياً إلى تكرار دخول الموظف الواحد أكثر من مرة على الموقع وإرسال أكثر من استفسار.