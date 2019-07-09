شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط مبيعات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 521 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 749.165 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 227.3 مليون ورقة مالية بقيمة 551.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15 ألف عملية لعدد 159 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.58%، والعرب على 6.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.67% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.32%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، 32.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 19.96 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، على التوالى.

Advertisements

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14097 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2095 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 17352 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 543 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 1408 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليغلق عند عند مستوى 457 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 51 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.