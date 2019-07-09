شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة: العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في أغسطس بمقدار 1.75 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/ دبي المعروضة مقارنة مع الشهر السابق.

وتحدد سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته عند خصم 60 سنتا للبرميل من متوسط أسعار عمان/ دبي المعروضة بارتفاع عشرة سنتات عن الشهر السابق.