شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة: العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في أغسطس بمقدار 1.75 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/ دبي المعروضة مقارنة مع الشهر السابق.
وتحدد سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته عند خصم 60 سنتا للبرميل من متوسط أسعار عمان/ دبي المعروضة بارتفاع عشرة سنتات عن الشهر السابق.
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