شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الشيخ: موظفو الدولة قاموا 8 ملايين تسجيل دخول على موقع الترقيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن عدد مرات الدخول لموظفى الدولة التى سجلها الموقع الإلكترونى للترقيات للاستفسار عن مدى استحقاقهم للترقى والعلاوة، منذ إطلاق الجهاز له فى 20 يونيو الماضى حتى اليوم، بلغ حوالى 8 ملايين تسجيل من قبل موظفى الدولة بهدف التحقق من مدى أحقيتهم فى الترقى للدرجة الوظيفية الأعلى، وفقا للمعايير التى حددها قانون الخدمة المدنية فى هذا الشأن.

وأضاف رئيس الجهاز، فى تصريحات على هامش افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع لوزارة التخطيط، الذى شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اليوم الثلاثاء، أن حساب مدى استحقاق أيا من موظفى الدولة للترقية لدرجة وظيفية أعلى، والمقررة بمدة بينية 3 سنوات، سيتم بداية من تاريخ إقرار قانون الخدمة المدنية فى 2 نوفمبر 2016.

وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أصدر خلال شهر يونيو الماضى القرار رقم 65 لسنة 2019، بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث نص القرار على أن يحدد المستوى الوظيفى لكل موظف وأقدميته طبقا للوضع فى 2/11/2016 استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية فى المستوى الوظيفى بعد التسكين.

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كما أطلق الجهاز موقع إلكترونى فى 20 يونيو الماضى، يمكن من خلاله موظفى الجهاز الإدارى للدولة والبالغ عددهم نحو 5.2 مليون موظف، الاستفسار عن مدى استحقاقهم للترقيات والعلاوات، والتى بدأ تطبيقها من 1 يوليو الجارى، فيما تشير عدد مرات الدخول على هذا الموقع التى سجلها جهاز التنظيم والإدارة حتى الآن والبالغة 8 ملايين مرة كما هو مذكور عالياً إلى تكرار دخول الموظف الواحد أكثر من مرة على الموقع وإرسال أكثر من استفسار.