شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنهى نزاعا طال 18 سنة حول شركة المراجل البخارية مقابل 624 مليوناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجهود الحكومة، للتوصل لتسوية للنزاع حول شركة المراجل البخارية وبين شركة الخلود وبنك فيصل والقائم منذ 18 سنة .

وقال مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه سيتم دفع نحو 623 مليون جنيه لبنك فيصل ولشركة الخلود، مقابل إنهاء النزاع وحصول الشركة القابضة الكيماوية على أرض شركة المراجل البخارية البالغة نحو 29 فدانا .

وتوقع الحكومة غدا على اتفاق التسوية النهائية للمراجل البخارية، مما يمهد الطريق لاستكمال بقية الإجراءات، حيث سيتم دفع القيمة لجهات أخرى دائنة لشركة الخلود وبنك فيصل مثل الضرائب والمجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية وغيرها .

وأوضح عماد الدين مصطفى، أنه تم الاتفاق على حصول وزارة البترول على أرض المراجل، حيث تم تقييم سعر المتر بنحو 7 آلاف جنيه، وتصل قيمة الأرض كلها لنحو 864 مليون جنيه مقابل جزء من مديونيات البترول لدى القابضة، لافتا إلى أنه بمجرد التوقيع بين الشركة القابضة وبنك فيصل سيتم تحويل ملكية الأرض للبترول.