شكرا لقرائتكم السيولة المتداولة في "الكويت" تتراجع 12 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 39 دقيقة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 16:40

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الثلثاء) تراجعا في السيولة المتداولة مقارنة باليوم السابق، فيما واصلت مؤشرات البورصة الثلاثة ادائها الايجابية مرتفعة لليوم الرابع على التوالي، اذ سجل مؤشر السوق الاول أكبر زيادة نسبتها 1.40 في المئة تعادل 93 نقطة الى 6726 نقطة، تلاه مؤشر السوق العام بزيادة 1.31 في تعادل 79 نقطة الى 6096 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيس الى 4854 نقطة بنسب 1.04 في المئة.



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وعلى رغم ارتفاع المؤشرات، إلا أن قيمة الأسهم المتداولة تراجعت 12 في المئة الى 66 مليون دينار في مقابل 76 مليونا لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة 5 في المئة الى 9930 صفقة، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 8 في المئة الى 259 مليون سهم في مقابل 239 مليوناً.

أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم المباني الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 3.78 في المئة، وصولاً إلى 768 فلساً، من تداول 1.75 مليون سهم، قيمتها 1.34 مليون دينار نفذت من خلال 291 صفقة.

وحقق سهم ميزان أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 0.95 في المئة، هبوطا إلى 624 فلسا، من تداول 23 ألف سهم، قيمتها 14 ألأف دينار، جاءت من خلال 6 صفقات.

وواصل سهم بيتك تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 11.85 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 2.60 في المئة الى 788 فلساً، من تداول 15.3 مليون سهم، نفذت من خلال 992 صفقة.