"زين" شريك لبرنامج التدريب الميداني الصيفي في H&S Store

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فريق برنامج FUN مع مسؤولي H&S Store في مركز زين للإبداع ZINC

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن شراكتها لبرنامج التدريب الميداني الصيفي في H&S Store الذي ينظّمه برنامج شبكة شباب زين FUN خلال اللقاء التنويري الذي أقيم في مركز زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ والذي يهدف إلى اكساب الطلبة والطالبات العديد من الخبرات مثل تسويق المنتجات وخدمة العملاء والخبرات الإدارية وصيانة الأجهزة الذكية وغيرها خلال موسم العطلة الصيفية ويستمر لغاية 31 أغسطس.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها لهذا البرنامج تأتي تحت مظلة استراتيجيتها المتكاملة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير حول تنمية وتطوير قطاع الشباب والتعليم وبالأخص فيما يتعلق بتنمية مهارات العمل الإدارية لدى الفئات العمرية الشابة حيث تؤمن زين بأهمية تعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع الذي تعمل فيه كونها إحدى أكبر الشركات الرائدة في القطاع الخاص الكويتي.

وبيّنت زين أنها استضافت اللقاء التنويري للطلبة والطالبات المشاركين في برنامج H&S Store التدريبي في مركز زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، والذي نظّمه برنامج شبكة شباب زين FUN، وذلك بحضور عدد كبير من الطلبة والطالبات المشاركين والذي يهدف إلى تأسيس وتأهيل الطلبة والطالبات المقبلين على الحياة العملية بعد استكمال دراستهم عن طريق العمل بدوام جزئي خلال موسم العطلة الصيفية.

وأفادت الشركة أن برنامج شبكة شباب زين FUN يعتبر من أكبر المشاريع المستدامة التي تقوم زين بتطويرها وتنميتها منذ اطلاق نسختها الأولى في العام 2008 والموجهة إلى قطاع الشباب، والتي تُقدّم من خلالها فرصة ثمينة لطلبة وطالبات الجامعات للاستفادة من خبرة العمل الفعلية حيث يعمل الطلبة المشاركين في البرنامج بنظام عمل جزئي في مختلف إدارات الشركة لكسب وتطوير المهارات والخبرات المتعددة والأساسية التي يحتاجونها لخوض سوق العمل سواء على الصعيد المهني أو الشخصي.

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وأوضحت الشركة أنها تحرص على دعم مجموعة كبيرة من البرامج والأنشطة التعليمية التي تعنى بتنمية مختلف المهارات لدى الشباب، منها برنامج "كُن" لتطوير ريادة الأعمال الاجتماعية لدى الشباب بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن التي تُعتبر إحدى أرقى المؤسسات التعليمية المختصة بريادة الأعمال في الولايات المتحدة وحول العالم، ودعمها لأكاديمية "لوياك أي سي ميلان لكرة القدم"، وغيرها.

وأكدت زين أنها تُكرّس المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير التنمية البشرية في الدولة وفي جميع المجالات، حيث لن تدّخر جهدا لتسخير إمكانياتها لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطوير الموارد البشرية، إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية.

الجدير بالذكر أن H&S Store الذي تأسّس في عام 2011 يُوفّر لعملائه مجموعة واسعة من أحدث المنتجات التي تتميز بجودة عالية، كما يُقدّم تجربة تسوّق سهلة وبسيطة بهدف ارضاء عملائه في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب توفيره لورش الصيانة المتخصصة لتصليح الأجهزة الذكية.