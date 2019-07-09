تفاصيل افتتاح رئيس الوزراء العمل بالمرحلة الثالثة للمترو باستخدام ماكينة الحفر العملاقة وتكلفة المشروع

أحمد أبوعقيل

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة "ناصر"، بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، ضمن خطة تنفيذ الجزء النفقى بهذه المرحلة.

ويبلغ طول المرحلة الثالثة 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية، وتمتد من العتبة حتى «الكيت كات» غربا، ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة. ويتم التنفيذ على 3 أجزاء (الجزء الأول) من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات، وتشتمل هذه المرحلة 4 محطات نفقية وهي (ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات)، و(الجزء الثانى) من المرحلة الثالثة بطول 6,6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية، وعدد4 محطات علوية) وهي (السودان – إمبابة – البوهى– القومية العربية – الطريق الدائري- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج).

والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول7,1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهي التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول– بولاق الدكرور- جامعة القاهرة.

ويبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حوالى 44.5 مليار جنيه.

وأكد رئيس الوزراء، أن جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل تأتى بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم فى التيسير على المواطنين، مشيراً إلى أن مرفق مترو الأنفاق شريان حيوى مهم ينقل يومياً مئات الآلاف من المواطنين، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على استكمال كافة مراحله والارتقاء بالخدمات التى يقدمها.

وتم التأكيد خلال الاحتفالية، على أن هذا الحدث يحقق ربط الخط الأول والخط الثالث للمترو، وأن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار فى أعمال التنفيذ والتطوير لمترو الأنفاق، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.

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واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث، والتى يجرى تنفيذها حالياً وصلت نسبة إنجازها إلى 20%، وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالى 28 مليار جنيه مصرى، وتمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات، ثم المحطة التبادلية بمحور روض الفرج حتى جامعة القاهرة، بطول 17.7 كم، وتشتمل على عدد (15) محطة، لافتا إلى أن تكلفة الخط الثالث بكافة مراحله تبلغ 97 مليار جنيه.

وأوضح الدكتور عصام والى، أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة على 3 أجزاء: الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة حتي الكيت كات، وتشتمل علي عدد (4) محطات نفقية وهـــــي "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات " ومخطط إفتتاحه في ديسمبر2021 ، والجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات[محطة نفقية (السودان) وعدد4 محطات علوية (إمبابة - البوهى– القومية العربية –الطريق الدائري) ومحطة سطحية (المحطة التبادلية عند محور روض الفرج)] ومخطط افتتاحه في يونيو 2022 ، والجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة ويشمل 5 محطـات [3محطات نفقية ( التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)] ومخطط افتتاحه في أبريل 2023.

تجدر الإشارة، إلى أنه تم افتاح محطات (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس) بالمرحلة الرابعة من هذا الخط، كما يجرى الانتهاء من تنفيذ محطة هليوبوليس للافتتاح فى أكتوبر 2019، والانتهاء من تنفيذ باقى المرحلة الرابعة، وتشمل محطات (النزهة – هشام بركات –قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب – عدلي منصور)، ليتم افتتاحها فى إبريل 2020.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن حجم أعمال الشركات المصرية أصبح هو الغالب، وهو ما يعطى مزيدا من الأمل لتحقيق الرؤيا المتمثلة فى إقامة المشروعات الكبرى وخطوط النقل بأياد مصرية خالصة، بعد أن أصبح لدينا خبرة جيدة.

وأضاف مدبولى: أرغب فى إيصال رسالة للمواطن المصرى، وهى أن تكلفة إنشاء هذا الجزء من خط المترو الذى يخدم محافظة الجيزة بالكامل تبلغ تكلفته نحو 30 مليار جنيه، فيما تبلغ إجمالى تكلفة الخط الثالث للمترو 97 مليار جنيه، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من إنشاء خطوط المترو وتشغيلها، ينبغي أن تغطي الإيرادات تكلفة التشغيل والصيانة، من أجل ضمان الحفاظ على جودة المنظومة، وهو ما يحدث في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى ضرورة أن نضع فى اعتبارنا دائما ألا نترك المشروع بدون إدارة جيدة، ما يؤدى إلى تراجع أدائه وتحمل الدولة أعباء جديدة نتيجة أعمال الصيانة.

وفي هذا الصدد قال مدبولي: مهم جدا كدولة أن نعلم كيف نحافظ على مرافقنا، وأن هذه المرافق لها تكلفة يجب تحملها والحفاظ عليها مع الدولة.