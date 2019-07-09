الإسكان تبدأ تلقى طلبات التقديم بمشروع "شارع مصر" بمدينة 6 أكتوبر

‫أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه سيبدأ غداً الأربعاء 10 يوليو 2019، وحتى يوم الخميس الموافق 1 أغسطس المقبل، تلقى طلبات التقديم بمشروع "شارع مصر – 6 أكتوبر"، موضحاً أنه على الراغبين فى التقديم التوجه للشباك الخاص بالتنمية بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بجهاز المدينة، ويتم تقديم الطلب مُدعما بفكرة المشروع، والتصميم المُقترح، وأن يكون محل إقامة المتقدم بمدينة 6 أكتوبر، وسنة بين 21، و40 سنة.

‫وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أنه سيتم الاختيار بين المتقدمين طبقاً للدراسة الفنية المُقدمة، وسيتم إجراء قرعة علنية، مؤكداً أن تنفيذ المشروع يأتى فى إطار جهود جهاز المدينة لتشجيع الشباب، وتوفير فرص العمل لهم، وسيكون بنظام مقابل الإشغال بأماكن مختلفة بالمدينة، بأنشطة مختلفة (عربات طعام متنقلة – أكسسوارات – مشغولات يدوية – أعمال فنية – وغيرها).