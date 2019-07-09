شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة.. والشعبة: الأسعار انخفضت من 30- 50% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 9-7-2019 استقرارا فى أسعار جميع الأصناف وذلك وفق جدول الأسعار المقرر بسوق العبور للجملة.
وشهدت حركة البيع والتداول بسوق الجملة بمدينة العبور منذ الصباح اليوم الخميس واستقرار في معظم أسعار السلع والأصناف، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 1.5 - 4 جنيهات للكيلو، واستقر أسعار الخيار بنوعيه البلدى والصوب وترواحت أسعارهما بين 1.5 – 3 جنيهات للكيلو، ترواحت أسعار البطاطس بين 3.5 – 4.75 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البصل بين 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر كيلو الكوسة ما بين 1.5 – 2.5 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6- 11 جنيها للكيلو.
وكما استقرت أسعار الليمون بين 15- 30 جنيه للكيلو، واستقر سعر التفاح بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الكنتالوب بين 1.5– 3 جنيهات، للكيلو .
والجدير بالذكر أن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية أكد ان الأسعار في قطاعه انخفضت الشهر الحالي بنسبة ما بين 30 إلى 50% عن الشهر الماضي نتيجة توافر المعروض بالسوق، ولذلك لن يشعر المستهلك بزيادة في الأسعار من وراء رفع سعر الوقود في ظل زيادة العرض عن الطلب حاليًا.
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