شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار غاز البترول المسال بالعالم.. والمتوسط 0.64 دولار للتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ متوسط السعر العالمى لغاز البترول المسال 0.64 دولار للتر الواحد، حيث توجد فروق ملحوظة ما بين أسعار غاز البترول المسال فى الدول المختلفة فتكون الأسعار فى الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل بكثير.

وتعود فروق أسعار غاز البترول المسال فى الدول المختلفة إلى الدعم الحكومى لغاز البترول المسال، فتشترى جميع الدول فى العالم النفط بنفس الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض الضرائب مختلفة مما يؤدى إلى اختلاف أسعار التجزئة لغاز البترول المسال.

وكانت أسعار غاز البترول المسال فى عدد من الدول طبقا لأسعار الأول من يوليو الجارى والتى كانت كالتالي..

بلغ سعر لتر غاز البترول المسال فى الجزائر08. 0 دولار للتر، روسيا 34. 0 دولار للتر، لبنان 44. 0 دولار للتر.

وفي أوكرانيا 50. 0 دولار للتر، جورجيا51. 0 دولار للتر.

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وفي بلجيكا 52 . 0 دولار للتر،تايوان 55. 0 دولار للتر، أستراليا 63. 0 دولار للتر.

وفي رومانيا66. 0 دولار للتر.

كما بلغ سعر لتر غاز البترول المسال فى الهند67. 0 دولار للتر، تركيا 68. 0 دولار للتر.

كندا68. 0 دولار للتر، كوريا الجنوبية 69 .0 دولار للتر، ألمانيا70. 0 دولار للتر، هولندا 70. 0 دولار للتر، إيطاليا72. 0 دولار للتر،صربيا76. 0 دولار للتر، بريطانيا 80. 0 دولار للتر، النمسا 98. 0 دولار للتر، يونان99. 0 دولار للتر.

إسبانيا94. 0 دولار للتر، نيوزيلندا 95. 0 دولار للتر،فرنسا98. 0 دولار للتر، سويسرا99. 0 دولار للتر، أوروجواى 1.6 دولار للتر والسويد 1.12 دولار للتر.