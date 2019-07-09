شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الشيخ: مركز تقييم القادة أول منظومة إلكترونية مؤمنة لضمان الشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن مركز تقييم القدرات والمسابقات يعد أول منظومة إلكترونية متكاملة مؤمنة، وفى منأى عن التدخل البشرى، وذلك لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف، بالإضافة إلى استخدامها فى تحديد الإحتياجات التدريبية.

وأضاف الشيخ خلال كلمته بفعاليات افتتاح مركز تقييم القادة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن منظومة المركز تحتوى على عدة معايير رئيسية، منها الجدارات السلوكية، واللغات، والحاسب الآلى، والمعرفة العامة ومهارات التخصص، كما تم تدعيم المنظومة بقاعات امتحانات مجهزة ومتطورة وإعداد بنوك أسئلة فى المجالات المختلفة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تنفيذ عدة اختبارات تقييم قدرات كمسابقات للعديد من الجهات، ومنها مصلحة الضرائب المصرية، وهيئة السلع التموينية، ووزارة التنمية المحلية، وغيرها، وفقا للمعايير سالفة الذكر.

وأوضح "الشيخ"، أن واحدا من أهم الملفات التى أنجزها الجهاز، يتمثل فى الانتهاء من تحديث الملفات الوظيفية لبيانات الموظفين بكافة دواوين عموم الوزارات، وذلك لعدد 31 وزارة كمرحلة أولى، وتم تسليم جميع الوزراء أسطوانة مدمجة متضمنة نسخة من البيانات الخاصة بكافة الموظفين بدواوين عموم الوزارات، كما تم البدء فى المرحلة الثانية على مستوى الجهات التابعة للوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح والجامعات، كما يتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة على مستوى المحافظات.