شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر الاجتماعى يبحث سبل التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الدكتور شريف فاروق اجتماعا مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية الدكتور مصطفي هديب، تناول أنشطة البنك المختلفة ومبادرات البنك الأخيرة التي تهدف إلى دعم الشباب وتوفير فرص العمل المناسبة لهم مثل مبادرة (وظيفة تك)، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكذلك التعاون مع شركة (سويفل) للنقل الجماعي.

كما ناقش الجانبان - وفقا لبيان البنك اليوم الثلاثاء - أهمية تطوير العنصر البشري والدورات التدريبية التي يمكن أن تقدمها الاكاديمية للبنك، كما تمت مناقشة أنشطة الأكاديمية، وما حققته من نجاحات في مجال تدريب العلوم المصرفية.

Advertisements

وأوضح فاروق أنه في إطار العمل على تطوير العنصر البشري، قام البنك بإنشاء مركز تنمية الموارد البشرية بفرع 6 أكتوبر بمساحة 480 مترا، بهدف توفير وتنظيم الدورات التدريبية للموظفين بمختلف المستويات الوظيفية، حيث يحرص البنك على توفير بيئة العمل المناسبة لكل من الموظفين والعملاء؛ لكي تواكب خدماته أحدث النظم المصرفية لذلك أعطى الموارد البشرية اهتماما كبيرا عن طريق توفير برامج تدريبية متخصصة وبناءة؛ بما ينعكس إيجابيا على مستوى جودة الخدمات المقدمة وبما يتناسب وعراقة البنك وأهدافه.

وحضر الاجتماع الدكتور عمرو النحاس المدير التنفيذي للاكاديمية، والدكتور أشرف عبد الرحمن نائب رئيس الاكاديمية لشئون الطلبة.