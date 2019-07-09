شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى يحقق 5.4 مليار جنيه صافى ربح خلال 6 شهور بنسبة زيادة 21% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك التجارى الدولى، عن نتائجه المالية عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، وارتفعت الإيرادات المجمعة خلال تلك الفترة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مصحوبة بارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 27%، فى حين انخفض صافى الدخل بخلاف العائد بنسبة 38%.

كما نجح البنك فى الحفاظ على مكانته الرائدة فى كل من الأصول والودائع بين بنوك القطاع الخاص، بينما ارتفعت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 19% لتسجل 24.4% مقارنة بنسبة 20.6% عن نتائج نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه حقق صافى ربح بلغ 5.355 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، بنسبة ارتفاع 21% عن نفس الفترة من العام السابق، وبلغ الربح قبل ضرائب الدخل 7.396 مليار جنيه مقارنة بـ5.925 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق مما يشكل زيادة قدرها 25%.

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وسجل البنك نمواً فى محفظة القروض بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ومقارنة بالعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2018، كما شهدت الودائع زيادة بلغت 7% مقارنة بنهاية العام الماضى، بينما ترتفع تلك الزيادة لتسجل 15% إذا ما قورنت بنفس الفترة من العام السابق، وسجلت نسبة القروض للودائع 40.4%.

وأشار البنك، إلى أنه نجح فى الحفاظ على جودة الأصول، حيث سجلت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالى القروض 4.96% فى الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، وسجل معدل التغطية 200% فى نفس الفترة مما يعكس قدرة البنك على استيعاب أى زيادة غير متوقعة فى حجم القروض غير المنتظمة.

ولفت البنك، إلى أنه تم اتخاذ مخصصات بلغت 795 مليون جنيه فى الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، مقارنة بمبلغ 1.291 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018، وذلك تماشياً مع سياسة البنك الرشيدة فى إدارة المحافظ.