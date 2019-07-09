شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المصرية الأردنية تستعرض صعوبات القطاع الخاص فى المعاملات التجارية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أنه تم عقد اجتماعات الدورة الثامنة والعشرون للجنة المصرية الاردنية المشتركة برئاسة رئيسى مجلسى الوزراء بالبلدين بالقاهرة، حيث سبقها الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء يومى (1-3) يوليو 2019 .

وبمشاركة عدد من الجهات المصرية المعنية ونظيرتها الأردنية، ومنها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة العامة لشئون المعارض والمؤتمرات، هيئة تنمية الصادرات، التمثيل التجاري.

وتولت الدكتورة أمانى الوصال – القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رئاسة اللجنة الاقتصادية التحضيرية للجنة المشتركة.

وبحسب بيان قطاع الاتفاقيات التجارية، فإن اللجنة المصرية الأردنية المشتركة تهدف إلى مناقشة سبل تعميق العلاقات المشتركة بين البلدين فى كافة المجالات الاقتصادية التجارية وغيرها من المجالات التى تخدم مصالح البلدين من خلال إزالة كافة المعوقات التى تعترض سُبل تنمية العلاقات بين البلدين.

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وفى هذا الصدد تمت مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الموضوعات الاقتصادية والتجارية، وتم اتخاذ التوصيات المناسبة فى هذا الشأن، تم استعراض بعض الصعوبات التى تواجه القطاع الخاص فى المبادلات التجارية، وتم الاتفاق على إيجاد الحلول المناسبة بشأنها، وأهمها تأكيد الجانب المصرى على تسجيل الشركات الأردنية وفقاً لقرار (44) لسنة 2019 خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب مستوفى كافة المستندات والاشتراطات اللازمة للتسجيل، وفتح استيراد أسماك المياه العذبة من جمهورية مصر العربية من جميع المنشأت المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وفقا لاشتراطات وزارة الزراعة الأردنية.

كما تم الاتفاق على إقامة معرض سنوى فى مصر وآخر فى الأردن لبيع المنتجات ذات المنشأ الأردنى والمصرى بسقف مالى مليون دولار لكل جانب وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها لدى الجانبين، على أن يتم الاتفاق على موعد عقدهما من خلال الجهات المختصة، إقامة معرض أردنى دائم لمدة شهر سنويا لمنتجات البحر الميت ويسمح فيه للبيع المباشر وفقاً للإجراءات المعمول بها.

وفى إطار تشجيع الاستثمار فى البلدين فقد تم الاتفاق على تشجيع رجال الأعمال فى البلدين على إقامة المشاريع الاستثمارية فى المناطق التنموية والصناعية وخاصة فى مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والألكترونية، وتم تزويد الجانب الأردنى بقائمة الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى واستكشاف خريطة الاستثمار الصناعي، تنظيم لقاءات اجتماعات الاعمال بين المصدرين والمستوردين فى كلا البلدين.

وفى سياق متصل فقد تم الاتفاق بين الجانبان على عقد الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة فى مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية خلال الربع الأخير من عام 2019 بالقاهرة.