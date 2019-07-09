شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى اليابانى يسجل مكاسب محدودة وتوبكس يتراجع بفعل أسهم التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المؤشر نيكي الياباني مكاسب محدودة اليوم الثلاثاء لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا تراجع مع هبوط أسهم موردي أبل وشركات تكنولوجية أخرى تزامنا مع انخفاض أسهم الشركة الأمريكية.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.14% ليغلق عند 21565 نقطة بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 % إلى 1574.89 نقطة، مع تصدر أسهم الشركات الصغيرة لقائمة الخاسرين.

وجاءت مكاسب نيكي من ارتفاعات حققها عدد محدود من الأسهم ذات الثقل على المؤشر، بما في ذلك أسهم فاست للتجزئة وفاميلي مارت يوني التي ارتفعت 1.5% و4.1% على الترتيب.

وشهدت الأسهم الدفاعية طلبا بما في ذلك فاميلي مارت إذ واصل المستثمرون تفضيل القطاعات التي يُنظر إليها باعتبارها الأقل تأثرا للمخاطر العالمية.

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وأبلت شركات الاتصالات بلاء حسنا، مع ارتفاع سهم كيه.دي.دي.آي 2.3% وصعود أسهم سوفت بنك كورب 0.4%.

وعلى الجانب الآخر، خالفت شركات صناعة المكونات الإلكترونية وغيرها من الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات اتجاه السوق الصعودي، بعد أن قادت أبل أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية للتراجع أمس الاثنين بعد تخفيض شركة وساطة تصنيف السهم.

واقتفت الشركات الموردة لأبل أثرها، مع تراجع سهم موراتا للتصنيع اثنين بالمئة وانخفاض سهم تايو يودن أربعة بالمئة وهبوط سهم تي.دي.كيه 1.5%.

والمؤشر نيكي محصور في نطاق ضيق بين 21500 نقطة و21800 نقطة هذا الشهر إذ يسعى المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبشأن آفاق الاقتصاد العالمي.