شكرا لقرائتكم خبر عن المصرف الأفريقى يدعم منطقة التجارة الحرة فى مرحلتها الأولى بمليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المصرف الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيمبنك) وضع آلية مزودة بمبلغ مليار دولار أمريكى لدعم البلدان الإفريقية فى المرحلة العملية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التى أطلقتها القمة الـ12 الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى يوم الأحد فى العاصمة النيجرية نيامى. وأشار البنك فى تصريحات نشرتها وكالة "بانا" للصحافة الافريقية، إلى أنه سيقوم نظام الدفع والتسوية لعموم أفريقيا، بتقديم نظام تسوية مبسط ومنخفض التكلفة وخاضع للمخاطر للمساعدة فى دمج إفريقيا مالياً، وتحفيز النمو الاقتصادى والتجارة داخل القارة.

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