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شكرا لقرائتكم خبر عن "جلفار" تبحث تعيين مستشار لإعادة الهيكلة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبحث شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" المدرجة بسوق أبوظبي المالي تعيين مستشار لإعادة الهيكلة بعد تقليص عدد موظفيها.
وألغت "جلفار" خلال الفترة الأخيرة 3 % من القوة العاملة لديها، واستبدلت الشركة الكوادر الإدارية العليا لديها.
وعينت الشركة مجلس إدارة جديد، لمواجهة الظروف الجديدة، بحسب وكالة بلومبرج.
ومؤخرا، وافقت الجمعية العمومية للشركة على استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني لإطفاء خسائر الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 617.8 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل صافي أرباح بلغ 90.3 مليون درهم خلال العام 2017.
وبحسب نتائج الأعمال، تراجعت مبيعات الشركة إلى 772.3 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل مبيعات بلغت 1.154 مليار درهم خلال العام 2017.
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