شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: مؤسسات الإقراض الحكومية تضخ 11.6 مليار ريال بالاقتصاد المحلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ضخت مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية السعودية نحو 11.56 مليار ريال كاستثمارات داخل الاقتصاد المحلي، وذلك خلال عام منذ نهاية الربع الأول 2018 حتى نهاية الربع الأول 2019.

ويبلغ عدد مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية أربع مؤسسات وصناديق وهي "صندوق التنمية الزراعية" و"بنك التنمية الاجتماعية" و"صندوق التنمية الصناعية السعودي" و"صندوق التنمية العقارية".

Advertisements

وارتفعت بذلك قيمة الاستثمارات المحلية لهذه المؤسسات خلال العام، بنسبة 38% إلى نحو 42.02 مليار ريال، مسجلة نموا للربع السادس على التوالي وتحديدا منذ الربع الرابع 2017، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وخلال الربع الأول 2019 فقط، ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 9.7% بما يعادل 3.72 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية 2018 نحو 38.30 مليار ريال.

ومنذ نهاية الربع الأول 2016 حتى نهاية الربع الأول 2019 أي خلال ثلاث سنوات، تضاعفت قيمة الاستثمارات بأكثر من ثلاث مرات بما نسبته 328%، من 9.82 مليار ريال إلى 42.02 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.