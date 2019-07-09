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شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" واتصالات وأبوظبي الأول بقائمة أكبر شركات المنطقة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تصدرت شركة "سابك" السعودية قائمة أكبر الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وضمت القائمة الصادرة من مجلة "شيف بيزنيس" كلاً من شركة اتصالات وبنك أبوظبي الأول المدرجين بسوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويستند التصنيف في تلك القائمة إلى عدد من المعايير التي تتضمن العائدات السنوية وسمعة الشركة فيما يتعلق بالتوظيف، بحسب صحيفة الخليج.
وقالت المجلة إن "اتصالات" التي تأسست في العام 1976 سجلت عائدات بلغت 14.2 مليار دولار، وأرباحاً صافية بلغت 8.3 مليار دولار.
وأضافت أن بنك أبوظبي الأول الذي تأسس بعد اندماج كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، ويمتلك فروعاً في 19 دولة، سجل عائدات بلغت 7.2 مليار دولار.
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