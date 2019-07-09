شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ دبي" تعين بنوكاً لإصدار صكوك إسلامية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر مطلعة أن مجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي كلفت 3 بنوك بترتيب اجتماعات مع عدد من مستثمري الدخل الثابت في هونغ كونغ وسنغافورة ولندن، اعتباراً من 10 يوليو الجاري لإصدار سندات دولية بآجل 10 سنوات وذلك استعداداً لجمع حوالي مليار دولار عبر إصدار صكوك.

وبينت أن البنوك هي (سيتي جروب؛ دبي الإسلامي؛ وستاندرد تشارترد) ، موضحا أن الشركة قد تصدر السندات هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون هذه السندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحسب وكالة بلومبرج.

وتستهدف الشركة من إصدار تلك الصكوك تمويل صفقة الاستحواذ على شركة "توباز للطاقة والملاحة"، والتي أبرمتها مطلع الشهر الجاري.

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وأتمت شركة موانئ دبي العالمية منذ أيام الاستحواذ على شركة توباز للطاقة والملاحة، من بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، وشركة النهضة للخدمات (RNSS)، المدرجة بسوق مسقط، مقابل 1.079 مليار دولار.

وقامت مؤسسة موانئ دبي العالمية باستثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار عام 2018 نحو (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة بمجالات متنوعة.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.