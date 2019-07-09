شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شركات مدرجة بأسواق الإمارات تزيد رؤوس أموالها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ عدد الشركات المساهمة العامة التي حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لزيادة رؤوس أموالها خلال العام الماضي نحو 9 شركات ووصل إجمالي الزيادة إلى 4.4 مليار درهم.

وكان بنك دبي الإسلامي في صدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية التي لجأت إلى زيادة رؤوس أموالها حيث بلغت قيمة الزيادة 1.647 مليار درهم تقريباً وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة للمساهمين.

أما البنك العربي المتحد فقد قام بزيادة رأسماله بمقدار 687.5 مليون درهم في حين رفع مصرف أبوظبي الإسلامي رأسماله بنحو 464 مليون درهم ثم جاء بعد ذلك مصرف الهلال 410 ملايين درهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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ومن بين الشركات أيضاً شركة الخليج للملاحة القابضة 367.5 مليون درهم ونحو 217 مليون درهم لـ"نور بنك" وتوزع بقية المبلغ على شركات أخرى.

ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة في الهيئة 168 شركة، منها عدد 112 شركة مدرجة و56 شركة غير مدرجة. وتتوزع الشركات المدرجة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وعادة ما تلجأ الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها لتمويل التوسعات وذلك بدلاً من الاقتراض الذي تترتب عليه أعباء إضافية على الشركات وذلك بعكس الحصول على سيولة من خلال المساهمين.