شكرا لقرائتكم خبر عن آفاق للتمويل تعتزم طرح أسهمها بسوق دبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة آفاق الإسلامية للتمويل، اعتزامها طرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام بسوق دبي المالي في 2020.

وقال سيف علي الشحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: إنَّ من متطلبات الإدراج أن تحقق الشركة أرباحاً لعامين متتاليين.

وأكد أن الشركة بالفعل حققت أرباحاً جيدة في 2018 ووزعت أرباحاً بنسبة 7%، متوقعا أن تحقق هذا العام أرباحاً جيدة أيضاً، بحسب صحيفة الخليج.

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ولفت إلى إن مجلس إدارة الشركة سيتخذ قراره النهائي حول الإدراج في سوق دبي المالي في بداية العام المقبل ليتم الإدراج لاحقاً في العام نفسه.

ووصلت قيمة محفظة الإقراض لدى الشركة في الوقت الحاضر إلى 700 مليون درهم، بنمو وصل معدله إلى 60% خلال العامين الماضيين. ويصل رأسمال الشركة في الوقت الحاضر إلى 635 مليون درهم.

وكان من الشركات التي كشفت عن بحثها طرح أسهمها بأسواق الأسهم مؤخرا هي شركة "بيت.كوم"، أكبر موقع للوظائف بالمنطقة ومقره دبي.