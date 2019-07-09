الاقتصاد

آفاق للتمويل تعتزم طرح أسهمها بسوق دبي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن آفاق للتمويل تعتزم طرح أسهمها بسوق دبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة آفاق الإسلامية للتمويل، اعتزامها طرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام بسوق دبي المالي في 2020.

وقال سيف علي الشحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: إنَّ من متطلبات الإدراج أن تحقق الشركة أرباحاً لعامين متتاليين.

وأكد أن الشركة بالفعل حققت أرباحاً جيدة في 2018 ووزعت أرباحاً بنسبة 7%، متوقعا أن تحقق هذا العام أرباحاً جيدة أيضاً، بحسب صحيفة الخليج.

Advertisements

ولفت إلى إن مجلس إدارة الشركة سيتخذ قراره النهائي حول الإدراج في سوق دبي المالي في بداية العام المقبل ليتم الإدراج لاحقاً في العام نفسه.

ووصلت قيمة محفظة الإقراض لدى الشركة في الوقت الحاضر إلى 700 مليون درهم، بنمو وصل معدله إلى 60% خلال العامين الماضيين. ويصل رأسمال الشركة في الوقت الحاضر إلى 635 مليون درهم.

وكان من الشركات التي كشفت عن بحثها طرح أسهمها بأسواق الأسهم مؤخرا هي شركة "بيت.كوم"، أكبر موقع للوظائف بالمنطقة ومقره دبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آفاق للتمويل تعتزم طرح أسهمها بسوق دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا