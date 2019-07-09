شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر القطاع الخاص بدبي يسجل تراجعا طفيفا في يونيو الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي 58.4 نقطة في شهر يونيو، حيث لم يتغير كثيرًا عن مستوى شهر مايو الأعلى في 52 شهرًا وهو 58.5 نقطة.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" يأتي ارتفاع قراءة المؤشر ليعكس استمرار الزيادات القوية في النشاط الإجمالي والأعمال الجديدة، على عكس معدلات التوظيف التي لم تساهم بشكل عام.

وواصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، التوسع القوي في إجمالي النشاط التجاري في شهر يونيو، حيث تسارع معدل نمو النشاط التجاري للمرة الخامسة في الأشهر الستة الأولى من 2019، وهو أقوى معدل منذ بدء السلسلة في 2010.

من بين القطاعات الثلاثة الرئيسية، كان قطاع الجملة والتجزئة هو صاحب الأداء الأقوى (59.9 نقطة)، رغم أن نموه قد تباطأ للمرة الأولى في 2019.

Advertisements

سجل قطاع الإنشاءات أفضل أداء إجمالي له منذ شهر نوفمبر الماضي (57 نقطة). فيما تراجعت قراءة مؤشر السياحة والترفيه منذ شهر مايو(58.9 نقطة).

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

ومؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط -

وكشف البنك في وقت سابق عن ارتفاع مؤشره لمراقبة حركة الاقتصاد بإمارة دبي من 57.9 نقطة في شهر أبريل الماضي إلى 58.5 نقطة في شهر مايو 2019 "وهي أقوى قراءة له في 52 شهراً.