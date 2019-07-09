شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص - أخبار اليوم: أعلنت حتى الآن خمس من شركات الأبحاث السعودية عن توقعاتها لأرباح عدد من الشركات المدرجة بالربع الثاني من العام 2019 والتي بدأت الشركات منذ أيام قلائل في الإعلان عنها.

وحسب إحصائية جمعها موقع "أخبار اليوم" وعلى الرغم من أن التوقعات في إجمالها سلبية، إلا أنه وبالنظر إلى التفاصيل نجد أن متوسط تلك التوقعات يشير إلى نمو في قطاع البنوك بنسبة 11.6%، حيث بلغ متوسط توقعات شركات الأبحاث لتسعة من البنوك المدرجة 11.8 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في الربع الثاني من 2018.

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كما يشير متوسط التوقعات إلى نمو أرباح 11 من شركات الأسمنت إلى 490 مليون ريال مقابل 9 ملايين ريال فقط في الربع المقابل.



كذلك تشير التوقعات إلى نمو أرباح 3 من شركات الاتصالات بنسبة تصل إلى 21.48% حيث يشير متوسط التوقعات إلى تحقيق الشركات الثلاثة 2.9 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال بالربع المقابل.



بينما وفي شركات قطاع البتروكيماويات يشير متوسط التوقعات إلى تراجع أرباح 8 من شركاته بنسبة 54% بقيادة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والتي تشير التوقعات إلى تراجعها في المتوسط إلى 3.36 مليار ريال وبنسبة تراجع 49.85% مقابل أرباحها بالربع المقابل البالغة 6.69 مليار ريال.



ونرصد بالجدول التالي توقعات خمس من شركات الأبحاث السعودية لعدد من الشركات المدرجة مرتبة من الأعلى إلى الأقل من حيث حجم الأرباح: