شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبحاث: إكسترا قامت بأول عملية بيع لذمم مدينة في السعودية ونوصي بزيادة المراكز في السهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة الراجحي المالية في تقرير لها أن الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" أعلنت مؤخرا أنها قد أنجزت صفقة بما قيمته 166مليون ريال لبيع جزء من محفظة ذممها المدينة المتحققة من مبيعاتها بالتقسيط " برنامج تسهيل".

وحسب شركة الأبحاث تعتبر هذه الصفقة أول عملية بيع تقوم بها الشركة لمحفظة ذمم مدينة غير مدعومة بأصول على مستوى الشركة وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، أيضاً.

وقد تم بيع الذمم المدينة الى مصرف الراجحي مقابل تدفقات نقدية يبلغ حجمها 160 مليون ريال.

ويمثل الجزء الذي تم بيعه من المحفظة نسبة 41% تقريبا من الجزء الأخير المتبقي من مبيعات الشركة بالتقسيط.

وتقول الراجحي المالية: وفي رأينا، فان هذه الصفقة تشتمل على العديد من النتائج الايجابية للشركة مثل المعرفة مسبقا بالأرباح المستقبلية والتدفقات النقدية، وزيادة طاقتها للتوسع في البيع بالتقسيط، الى جانب خفض مديونيتها.

وأكدت الراجحي المالية على أن المسئولية تقع على عاتق شركة أكسترا لتحمل خسائر التعثر في السداد حتى نسبة 25% من قيمة المحفظة, على ان يتحمل مصرف الراجحي مايزيد عن ذلك.

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وفي جانب تقييم الراجحي المالية للشركة قالت شركة الأبحاث: لا نزال مستمرين في تقييم اكسترا على أساس طريقة تقييم تمزج بأوزان متساوية بين طريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة التقييم النسبي القائمة على ربح السهم ( 18.5 مرة من ربح السهم التقديري للسنة المالية 2019).

وأشارت إلى أن هذا ينتج عنه سعر مستهدف للسهم يبلغ 80 ريالا ( من 70 ريال للسهم سابقاً) مدعوماً بارتفاع النمو نتيجة للتوسع في برنامج تسهيل للبيع بالتقسيط.

وأضافت: وقد قمنا بتعديل ورفع تقديراتنا لنمو الإيرادات لعام 2019الى 14.3 %على أساس سنوي ( من 9.7% سابقا) والى 9.4% لعام 2020( من 7%).

وحسب شركة الأبحاث يتداول سهم اكسترا حاليا عند مكرر ربح يبلغ 19.5 مرة،بناء على متوسط مكررربحه لفترة الاثني عشر شهرا الأخيرة، وهو قريب بشكل عام من متوسط مكرر ربحه لسنتين الذي يبلغ 19.0 مرة.

وأضافت: وبناء على احتمال ارتفاع سعر السهم بنسبة +15%، فقد عدلت الراجحي تصنيفنها للشركة الى تصنيف يتضمن"التوصية بزيادة المراكزفي سهمها" ( السابق كان محايدا).

وكانت اكسترا قد أعلنت مؤخراً عن توقيعها عقد مرابحة مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط وذلك بقيمة إجمالية تقدربـ 166 مليون ريال.