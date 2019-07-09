شكرا لقرائتكم خبر عن مسار متسارع لانخفاض "السايبور" بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات فائدة الاقتراض بالقطاع المالي السعودي مواصلة "السايبور" لمساره الهبوطي الذي لم يتوقف منذ عودة القطاع المصرفي من إجازة عيد الفطر الشهر الماضي.

وتقف الفائدة السعودية، التي تعد العمود الفقري لمعظم قروض الشركات والأفراد، عند 2.70% ، أي انخفاض بمقدار 15 نقطة أساس خلال الفترة من 9 (يونيو) حتى 7 (يوليو) الماضيين (خلال آخر 21 يوم عمل).

ووفقا لهذه الوتيرة المتسارعة، يتوقع أن يكسر "السايبور"، المعيار المرجعي لتسعير الائتمان السعودي، حاجز 2.70% خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

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ومن ضمن العوامل لهذا التوقع هو الانخفاض الذي بلغ أكثر من 120 نقطة أساس الذي حدث لمؤشر عقود المبادلة (المقوم بالريال السعودي) الخاص بثلاث وخمس سنوات وذلك منذ أكتوبر 2018 وحتى الآن.

ويقف مؤشر عقود المبادلة لثلاث سنوات عند مستويات 2.376% وخمس سنوات عند 2.534%، وذلك وفقا لبيانات بلومبيرج.

ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات.