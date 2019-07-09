شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي يوزع 12.2 مليار درهم نقدية للشركات المدرجة عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنجز سوق دبي المالي بنجاح عملية توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2018، حيث تم توزيع ما مجموعه 12.2 مليار درهم على 336,215 مستثمراً.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه فقد بلغ عدد الشركات التي قام السوق بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها 35 شركة، وتم توزيع الأرباح من خلال التحويل للحسابات المصرفية وبطاقة آيفستر.

وكان سوق دبي المالي قد أطلق العام الماضي نظاماً الكترونياً مبتكراً لتوزيع الأرباح النقدية، بما يواكب رؤية الدولة بشأن التوسع في تطبيق التحول الرقمي.

وحسب البيان فإن السوق كان قد بادر منذ العام 2011 بتطوير حل رائد لتوزيع الأرباح عبر بطاقة آيفستر وكذلك بالتحويل إلى الحسابات المصرفية بدلاً من الأسلوب التقليدي لتوزيع الأرباح من خلال إصدار الشيكات.