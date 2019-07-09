شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "سابتكو" تفوز بعقود بقيمة 1.2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن فوز الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل "سيتكو"- والتي تمتلك 50% من رأسمالها- بعقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي بمنطقة الرياض والمدينة المنورة وتبوك.

وأفادت "سابتكو"، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الإثنين، بأن قيمة العقود الإجمالية تبلغ 1.2مليار ريال، علماً بأن مده العقد ستكون أربع سنوات دراسية ابتداءً من عام 1441 هـ.

ووفقاً للبيان، من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا التعاقد اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي 2019.

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يُذكر أن سابتكو كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 10.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 4.3 ملايين ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر في الربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع تكاليف النشاط بالرغم من ارتفاع إيرادات النشاط، وارتفاع طفيف في مصاريف البيع والتوزيع. بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية نتيجة لهيكلة قطاعات الشركة، فضلاً عن انخفاض دخل التمويل من العمليات الاستثمارية، وارتفاع مصاريف تمويل الأصول الرأسمالية.

وجاء ارتفاع الخسائر على الرغم من ارتفاع الإيرادات إلى 411 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 234.2 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.