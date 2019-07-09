ثروات أغنياء العالم تنخفض لأول مرة منذ 7 سنوات

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

انخفضت ثروات أغنى أغنياء العالم للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وفقاً لتقرير نشرته شركة كابجيميناي للخدمات الاستشارية.

وهبطت ثروات المليونيرات بنسبة نحو 3 بالمئة إلى 1ر68 مليار دولار مقارنة بعام .2017 وهذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها ثرواتهم منذ عام 2011.

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في ذات الوقت، انخفض عدد المليونيرات لأول مرة منذ الأزمة المالية عام 2008.

وفي ألمانيا، انخفض عدد الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم عن مليون دولار إلى 35ر1 مليون شخص، أي ما يمثل 1ر1 بالمئة من سكان ألمانيا.

وتعتقد شركة كابجيميناي أن أسباب هذا الاتجاه هي النزاعات التجارية الدولية وانعدام الأمن الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الخسائر في البورصات.