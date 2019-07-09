الان تتابع مهاتير محمد: سنبيع الخطوط الجوية الماليزية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كوالالمبور- الخليج 365:
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن حكومته تدرس مقترحات تلقتها حول شركة الخطوط الجوية الماليزية.وقال رئيس الوزراء للصحفيين بالقرب من كوالالمبور اليوم الثلاثاء إن المقترحات الأربعة كانت في معظمها من شركات محلية عرضت إما شراء حصة في الشركة أو إدارتها. ولم يذكر اسم الشركات التي أرسلت المقترحات، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
وأضاف مهاتير: “يجب أن نعثر على شركة تتمتع بالخبرة”.
وتدرس ماليزيا طرقا لتحسين شركة الخطوط الجوية المتعثرة. وطالب الصندوق السيادي لماليزيا، “خزانة ناسيونال بيرهاد”، المساهم الوحيد بالخطوط الجوية، شركة الطيران بوضع خطة استراتيجية في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن ضخ الصندوق ستة مليارات رينجت (5ر1 مليار دولار) في الشركة لكي تصبح رابحة.
وكانت مجموعة “وستستار” و”جينتايو داناراسكا” الخاصتين ضمن مقدمي العروض لشراء حصة في شركة النقل أو إدارتها وفقا لما أفادت به صحيفة “إيدج” المحلية في وقت سابق، دون أن تذكر مصدر المعلومات.
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