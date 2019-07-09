شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار النفط وسط تهديدات نووية إيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك – "الحياة" | منذ ساعة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 09:25

ارتفعت أسعار النفط أمس (الاثنين)، وسط توترات في شأن برنامج إيران النووي، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق المتعلقة في النمو الاقتصادي العالمي، ومن ثم الطلب على الخام.



وبحلول الساعة 1353 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 66 سنتاً إلى 64.89 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 60 سنتاً إلى 58.11 دولار.

ولوحت إيران أمس، بإعادة تشغيل أجهزة طرد مركزي متوقفة وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة، في خطوة تهدد اتفاق 2015 النووي الذي تخلت واشنطن عنه العام الماضي.